Ritmo basso e nessuna vera occasione: tra Cagliari e Bologna è 0-0 al termine del primo tempo

Regna l'equilibrio al termine dei primi 45 minuti della sfida alla Unipol Domus Arena tra il Cagliari e Bologna. Sardi e emiliani si punzecchiano senza mai riuscirsi a fare male e alla fine vanno all'intervallo sullo 0-0.

Ritmi bassi, poche occasioni

Nella prima metà di primo tempo ritmi bassissimi, con le squadre che si studiano senza grandi occasioni. Il primo squillo è per i padroni si casa e arriva al 26': Adoppo pesca in area con un bel lancio Mendy, che prova una girata al volo impossibile ma la palla termina a lato della porta difesa da Skorupski. La formazione di Palladino risponde al 30' con Odgaard che ci prova con il destro da posizione defilata e Caprile devia in calcio d'angolo. Cinque minuti più tardi ancora un tentativo per gli ospiti direttamente da punizione. Calcia Bernardeschi ma la sfera è facile preda di Caprile.