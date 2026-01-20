Khephren Thuram: "La Juventus mi ha cambiato tanto. Ho capito che ogni giorno conta"

"Mi ha cambiato tanto”. Khephren Thuram commenta così il suo periodo alla Juventus: “Prima di arrivare qui ero più giovane, venivo ad allenarmi e non pensavo a quello che dovevo fare - ha detto il centrocampista francese alla vigilia della gara con il Benfica -. Ma ho capito che ogni giorno è importante, ogni video, ogni momento, tutto quello che fai dentro la tua vita è per essere più forte. È un modo di vivere per dare tutto ed essere più forte".

Ora vi sentite più forti?

"Ci sentiamo più forti, però penso si sia visto durante le partite. Poi quando vinci di più ti senti ancora più forte".

Come è cambiato il tuo modo di giocare con Spalletti?

"Il mio modo di giocare è un po' cambiato. Poi il mister e lo staff mi stanno facendo capire che posso fare gol ed essere importante per la squadra".

La conferenza stampa di Thuram.