Juventus, Thuram: "Fiducia in noi stessi, andare in Champions è il nostro obiettivo"

Khephren Thuram, centrocampista francese della Juventus, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 4-0 sul Pisa: "Il primo tempo abbiamo giocato bene, però loro si difendevano bene. Nel secondo c'erano più spazi e abbiamo fatto quattro gol. Abbiamo fiducia in noi, viviamo per prendere il quarto posto e andare in Champions perché è l'obiettivo di noi giocatori e della società".