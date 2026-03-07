Juventus, Thuram: "Fiducia in noi stessi, andare in Champions è il nostro obiettivo"
TUTTO mercato WEB
Khephren Thuram, centrocampista francese della Juventus, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 4-0 sul Pisa: "Il primo tempo abbiamo giocato bene, però loro si difendevano bene. Nel secondo c'erano più spazi e abbiamo fatto quattro gol. Abbiamo fiducia in noi, viviamo per prendere il quarto posto e andare in Champions perché è l'obiettivo di noi giocatori e della società".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"