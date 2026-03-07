Juventus, Thuram: "Non sono un bomber, piccolo regalo per Spalletti. 4° posto? Ci crediamo"

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha analizzato a Sky Sport il 4-0 rifilato questa sera al Pisa. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal gol segnato: "Stasera ho ritrovato il gol. Non è che sia un bomber che fa sempre gol, ma mi fa piacere aiutare la squadra. È stato un piccolo regalo per il compleanno del mister".

Sul quarto posto: "Ci crediamo, abbiamo la squadra per farlo. Comincia così: tu ci credi e poi in campo fai di tutto per vincere. Noi dobbiamo andare sicuramente in Champions".