Juventus-Pisa 2-0, Thuram raddoppia e va ad abbracciare Spalletti insieme ai compagni

Raddoppio della Juventus allo Stadium. Il Pisa perde un pallone sanguinoso al limite dell'area, capitan Locatelli se ne impossessa e colpisce il palo con un gran rasoterra. Poi sulla sfera si avventa Khephren Thuram, che ribadisce in rete a porta sguarnita per il 2-0 al 66' e concretizza così il suo ottavo centro con la maglia della Vecchia Signora. Nell'esultanza Thuram e compagni sono andati ad abbracciare in panchina mister Spalletti, che proprio oggi compie 67 anni e aveva chiesto un bel regalo alla sua squadra.

