Kilicsoy: "Cagliari scelta giusta per crescere. Pisacane mi ha motivato sin da subito"

Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l'attaccante turco Semih Kilicsoy ha parlato dei primi mesi in Serie A con la maglia del Cagliari: "Le impressioni sono state molto positive fi n da subito, soprattutto con l’allenatore e il presidente. Questo ha fatto la differenza e ho capito che per me sarebbe stata l’esperienza giusta per crescere", le sue parole sulla scelta di sposare il progetto proposto da Giulini e Angelozzi.

In merito alle parole del suo allenatore Pisacane, che lo ha descritto come un grandissimo talento capace di giocate "da circo" negli spazi stretti durante gli allenamenti, Kilicsoy ha risposto sottolineando quanto lavorare con il tecnico sia stato da subito motivante. Il calciatore ha spiegato che l'allenatore è sempre stato molto diretto e schietto con lui, descrivendolo come una guida preziosa e quasi un fratello maggiore per i tanti consigli ricevuti dal suo nuovo allenatore.

Riguardo alle prospettive del Cagliari, l'attaccante si è detto convinto che, grazie alla solidità della società, del gruppo e dello staff tecnico, la squadra non debba porsi limiti. Secondo Kilicsoy, esistono tutti gli ingredienti necessari per togliersi diverse soddisfazioni, partendo però dal raggiungimento della salvezza, che resta l'obiettivo principale del club.