Kilicsoy al centro del Cagliari: sarà riscattato. E poi si parlerà anche di adeguamento

Kilicsoy al centro del Cagliari: sarà riscattato. E poi si parlerà anche di adeguamento
© foto di Federico De Luca 2026
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:05Serie A
Raimondo De Magistris

Semih Kilicsoy è una delle gemme di un Cagliari che quest'anno sta viaggiando con una media di +5 punti rispetto alla scorsa stagione. Una squadra che oggi, a undici giornate dalla fine del campionato, ha sei punti di vantaggio sul terzultimo posto al momento occupato da Lecce, Cremonese e Fiorentina. Dopo qualche mese di ambientamento il calciatore turco classe 2005 ha cominciato a mostrato con una buona continuità il suo talento: ha iniziato a giocare con continuità poco prima di Natale e poi non è uscito più dal terreno di gioco. Sempre in campo nelle ultime dodici gare di campionato e anche quattro gol. Realizzazioni di pregevole fattura.

Il Cagliari la scorsa estate l'ha acquistato dal Besiktas in prestito con diritto di riscatto e già a gennaio ha provato ad acquistare il suo cartellino. "Abbiamo provato ad anticipare il suo riscatto chiedendo un piccolo sconto sul cartellino. Non c'è stato verso. Però è nostra intenzione riscattarlo a fine stagione", disse nella conferenza stampa post ultima finestra di calciomercato il direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi. In quella occasione il dirigente rossoblù ha anche spoilerato che il presidente Giulini ha già messo in programma un investimento da dodici milioni di euro per acquistare il cartellino di Kilicsoy dal Besiktas. Del resto lo stesso Angelozzi in un'altra recente intervista ha ricordato che: "Se continua a fare gol è un giocatore da 40 milioni. Ci siamo arrivati tramite l’agente Pastorello che l’ha segnalato al nostro presidente. L’abbiamo seguito con uno scout e poi ho chiamato al vice di Montella (Russo ndr), abbiamo capito che aveva anche qualità umane importanti e l’abbiamo preso".

Salvo contrattempi clamorosi, Kilicsoy a fine stagione sarà insomma a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Cagliari. Oggi il suo stipendio è di circa 300mila euro netti (bonus escliusi) e quindi una volta definito il suo definito trasferimento in Sardegna - con contratto fino al 30 giugno 2030 - le parti dovrebbero sedersi attorno a un tavolo anche per discutere anche di un adeguamento dell'ingaggio.

Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
