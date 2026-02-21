Cagliari, Angelozzi si sbilancia: "Soddisfatti di Kilicsoy, penso che lo riscatteremo"

Il direttore dell'area tecnica rossoblù Guido Angelozzi ha preso la parola a Sky Sport prima della gara contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Speriamo di fare risultato e riprendere il cammino che abbiamo lasciato due settimane fa. Nuovo direttore? Io ho avuto il piacere di conoscerlo al centro sportivo, abbiamo scambiato dei pensieri e in questo momento il manager non si è riferito a quello che vuole fare. Ci ha fatto i complimenti come reparto tecnico, quando sarà operativo, se lo sarà, ci metteremo a disposizione anche noi dirigenti".

Su Kilicsoy?: "Al momento sta facendo molto bene, siamo soddisfatti. È del 2005, attaccanti ce ne sono pochi in giro e la nostra intenzione è quella di riscattarlo se continua così. Lo scorso anno abbiamo riscattato Piccoli dall’Atalanta e poi lo abbiamo rivenduto in estate. Per noi è importante, penso che lo riscatteremo".

L'attaccante turco si trova al Cagliari in prestito con diritto di riscatto dal Besiktas e, al momento, ha già segnato 4 gol in questa stagione.