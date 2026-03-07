Cagliari-Como, le formazioni ufficiali: fuori Kilicsoy. Torna dal 1' Baturina
Tempo di tornare in campo per Cagliari e Como, con alcune sorprese nelle formazioni ufficiali. La più importante riguarda i sardi, con Fabio Pisacane che ha deciso di rinunciare a Kilicsoy: il tandem d'attacco sarà formato da Folorunsho e Sebastiano Esposito.
Dall'altra parte qualche rotazione per Fabregas, che rilancia dal primo minuti Baturina al posto di Vojvoda, con l'ex Torino che si accomoderà inizialmente in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Sulemana, Liteta, Adopo, Obert; Folorunsho, Esposito. Allenatore: Pisacane.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.