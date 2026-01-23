Kilicsoy: "Inler per me è un punto di riferimento, con Montella sono sempre in contatto"

Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l'attaccante turco Semih Kilicsoy ha fatto anche riferimento ai suoi punti di riferimento italiani: "Parlo spesso con Inler, il ds dell’Udinese: siamo stati compagni al Besiktas, mi ha dato un po’ di consigli. Per me lui è un

punto di riferimento".

Kılıcsoy ha riflettuto sulla sua crescita professionale, affermando che ognuno degli importanti allenatori avuti finora ha contribuito al suo percorso. Attualmente, si è detto molto felice del rapporto con Pisacane, ma conserva anche un ottimo ricordo di Gunes, incontrato agli inizi della carriera al Beşiktaş. Ha inoltre menzionato il commissario tecnico Montella, con il quale ha rivelato di essere spesso in contatto.

Nonostante sia il capitano della Turchia Under 21, l'attaccante ha già esordito con la selezione maggiore sotto la guida di Montella. A tal proposito, ha dichiarato che la Nazionale rappresenta per lui un obiettivo primario, sottolineando la volontà di lavorare duramente per farne parte stabilmente e diventarne, col tempo, un punto di riferimento.