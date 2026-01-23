Kilicsoy: "Oggi dicono che sono il nuovo Guler, vorrei che un giorno si parli di 'nuovo Kilicsoy"

Parlando al Corriere dello Sport, l'attaccante turco Semih Kilicsoy ha parlato dei propri obiettivi: "Migliorarmi, conquistare la nazionale. E affermarmi come Semih Kilicsoy. Come oggi dicono che io sono il nuovo Güler, vorrei che un giorno si dica a un giovane: “Lui è il nuovo Kilicsoy”".

Interpellato sul fatto di essere il primo calciatore turco nella storia del Cagliari, Kılıcsoy ha dichiarato di provare un grande senso di responsabilità unito a una profonda soddisfazione.

Riguardo ai paragoni che lo vedono spesso accostato al connazionale Arda Güler o definito come un "baby Agüero", l'attaccante ha voluto precisare la propria posizione: pur riconoscendo il valore di Güler, ha affermato con decisione la propria identità, spiegando che i paragoni sono fini a se stessi. Ha aggiunto di avere obiettivi personali ben chiari e di lavorare quotidianamente per la propria crescita e per il miglioramento costante.