Milan, anche la difesa verrà puntellata: Kim il nome più apprezzato da Allegri

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul mercato del Milan, discusso ieri nel pranzo di Milanello tra Allegri e Furlani: la difesa rossonera ha bisogno di un rinforzo nonostante i numeri della stagione la eleggano, al momento, migliore della A. Solo venti i gol subiti da Tomori, Gabbia, De Winter e Pavlovic, ex reparto fragilissimo diventato il più solido del campionato sotto la cura Allegri.

L'ex Napoli Kim il nome più gradito per la retroguardia che verrà

Max gradisce elementi di esperienza e con uno spiccato atletismo: l’ex Napoli Kim, oggi al Bayern Monaco, è tra i più apprezzati. A ventinove anni, con un contratto in scadenza nel 2028, il prezzo del cartellino non supera i trenta milioni. Anche l’esperienza tedesca di Kim è stata più faticosa di quanto immaginato: 105 presenze totali finora, in tre stagioni, con 5 gol segnati.

Gila e Goretzka altri obiettivi di spessore

Il laziale Gila è una valida pista alternativa. In mezzo, occhi in Baviera anche per quanto riguarda uno degli obiettivi di mercato della mediana. Leon Goretzka, 31 anni, è a fine contratto e in estate si libererà dal Bayern a titolo gratuito. Con le debite proporzioni, un affare in stile Modric.