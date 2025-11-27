Midtjylland, Kjaer presenta Franculino: "Presto per il Real, ma in Italia può giocare ovunque"

Un ritorno al passato per Simon Kjaer. Questa sera il suo Midtjylland sfiderà la Roma all'Olimpico in Europa League. Una sorta di amarcord per il centrale danese, ora diventato dirigente del club di Herning. E, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha raccontato il suo modo di lavorare con i dati:

"Vero, ma lavoriamo anche sull’aspetto umano - ha voluto sottolineare - C’è fame di migliorare un 1% ogni giorno, senza paura di spingere. A fine agosto abbiamo cambiato l’allenatore nonostante non perdesse da 18 partite, perché la visione era crescere ancora. Tullberg, il nuovo tecnico, ha molta energia, studia sempre".

E fra i profili interessanti da seguire c'è sicuramente Franculino. L'attaccante guineano classe 2001 ha realizzato 19 reti e tre assist in 27 partite giocate in stagione fra le varie competizioni ed è un giocatore che potrebbe essere sotto la lente d'ingrandimento di diversi club: "E' un attaccante che - ha proseguito l'ex difensore del Milan - può giocare in qualsiasi squadra, forse è presto per il Real ma in italia può giocare ovunque. Vedo cose in lui che non si imparano: è molto molto bravo. Billing, che viene dal Napoli, sta facendo molto bene. Simsir, Gogorza, Osorio sono molto interessanti".