Hojlund e l'arrivo al Napoli: "United chiaro: non facevo più parte dei piani"

Il Napoli si gode Rasmus Hojlund, l'ennesimo giocatore che, dopo aver faticato in Premier League, ha ritrovato la sua miglior versione tornando a giocare in Serie A. L'attaccante classe 2003 ha ripercorso alcuni passaggi che lo hanno portato a scegliere gli azzurri nel corso di una intervista rilasciata a Sports Illustrated, ripercorrendo il momento in cui ha detto addio al Manchester United.

Queste le sue parole: "Lo United è stato piuttosto chiaro: non facevo parte dei piani per questa stagione. E il Napoli ha visto un’opportunità. Appena ho sentito il loro interesse, ho fatto capire subito al mio entourage che volevo solo venire qui. Ho parlato con l’allenatore, con il direttore sportivo e anche con alcuni compagni. È stato tutto molto chiaro".

Successivamente Hojlund ha confidato cosa gli ha detto il compagno Romelu Lukaku su Conte e sul suo percorso: "Romelu è una persona fantastica. Non lo conoscevo bene prima. Ho parlato con lui in campo e ho persino una sua maglia a casa. È un idolo per me. Ovviamente voglio giocare, ci sarà competizione, ma voglio imparare da lui perché può darmi tantissimo. Conte è un allenatore incredibile, ha fatto bene praticamente ovunque sia stato. Quando ti chiama, devi solo dire sì".