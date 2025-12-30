Salernitana, dall'ex Tongya può arrivare un tesoretto inaspettato

La Salernitana fra poche settimane potrebbe incassare una cifra importante e inattesa grazie a un giocatore ceduto lo scorso settembre. Si tratta del centrocampista Franco Tongya che nel corso del mercato estivo si era trasferito a costo zero al Gençlerbirligi, club di Ankara che milita nella massima serie turca dove finora ha messo a segno tre reti in 12 presenze, ma con il 30% sulla futura rivendita.

Come riferisce Il Mattino il giocatore classe 2002 ha infatti attirato l’attenzione di un altro club turco come il Samsunspor, che milita anch’esso in massima serie, che avrebbe intenzione di prelevarlo già in questa finestra di mercato.

La valutazione dell’italiano si aggira attorno ai tre milioni di euro, che se confermata permetterebbe alla Salernitana di incassare 900mila euro. Una cifra importante per un club di Serie C che potrebbe permettere al direttore sportivo Daniele Faggiano di avere maggiori risorse per operare sul mercato e rinforzare il club granata.