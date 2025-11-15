Kjaer: "E' tornato il Milan, per me può vincere lo scudetto. A Leao chiedo continuità"

Il Milan "è tornato a essere il Milan". Ne è sicuro Simon Kjaer. L'ex capitano rossonero ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della squadra allenata da Massimiliano Allegri: "Se porti Modric e Rabiot, torni ad avere esperienza… e l’esperienza è una delle cose più sottovalutate oggi. Per me può vincere lo scudetto perché ha un allenatore giusto. Adesso sai chi comanda. Lo scorso anno, non lo so".

Per il danese Gabbia e un giocatore che può essere il suo erede: Gli voglio bene. Difficile trovare un giocatore più professionale: è pronto a sacrificarsi per il Milan". A Leao invece Kjaer chiede più continuità: "Rafa può essere uno dei migliori al mondo - ha proseguito parlando proprio del numero 10 rossonero -. Se solo imparasse un po’ da Gabbia… Dembélé ha vinto il Pallone d’oro e Rafa può essere allo stesso livello".

"Deve sviluppare un 1% al giorno - ha concluso -. Per me non è capace di farlo da solo, pochi riescono da soli. Ha bisogno di un allenatore e una società che lo aiutino. Ha 26 anni e a 29 sarà troppo tardi: o ora o non ci arriva. Ci sono tante persone sulle sue spalle e non è facile".