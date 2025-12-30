Udinese, Inler: "A Firenze nessuna lite con Zaniolo. Ha tutto per essere un nostro simbolo"

Ospite negli studi di TV 12 nel corso di Udinese Tonight, Il responsabile dell'area tecnica dell’Udinese Gokhan Inler, ha parlato della presunta lite nello spogliatoio con protagonista Nicolò Zaniolo in occasione della gara persa a Firenze, con i bianconeri sconfitti 5-1 dalla Fiorentina nell'unica vittoria, fino ad oggi, dei viola in campionato:

A Firenze non c’è stata alcuna lite con Zaniolo, ero io stesso in spogliatoio. Lui ha grande carattere, parliamo tanto con lui e cerco di trasmettergli la mia esperienza qui a Udine. Abbiamo bisogno del suo carattere forte. Lui è contento qui, ha visto che il club e i tifosi gli vogliono bene. Sta lavorando benissimo ed è sempre disponibile. Gli siamo sempre vicini e lui ci ascolta. Tanti giocatori sono rinati qua, lo stesso é successo a Thauvin. Anche il mister lavora tanto su questo con Zaniolo, per noi lui è un giocatore fondamentale. Nicolò ama Udine ed ha tutto per essere un simbolo, a volte quando tocca il pallone rivedo un po’ Di Natale. Sono giocatori che hanno un feeling particolare con la palla. Spero che possiamo aiutarlo ad arrivare in Nazionale. L’Udinese ha tutto per fare tutte le cose per bene, i giocatori non possono avere dubbi su questo.