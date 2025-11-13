Norimberga, Miro Klose vicino al rinnovo del contratto: il tecnico firmerà fino al 2028

Miroslav Klose è pronto a legarsi ancora al Norimberga. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, l'ex attaccante della nazionale tedesca, in carica dalla scorsa stagione, ha raggiunto un accordo di massima con il direttore sportivo Joti Chatzialexiou e dovrebbe prolungare la sua avventura fino al 30 giugno 2028, estendendo così per altre due stagioni il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Il Norimberga, club storico e nove volte campione di Germania, punta sulla continuità e sull’esperienza dell'ex giocatore di Bayern e Lazio per consolidare la propria struttura tecnica e sportiva. L’ex bomber della Germania, detentore del record di reti nella storia dei Mondiali con 16 gol, rappresenta una figura chiave non solo per il suo passato da calciatore, ma anche per il contributo che può dare nello sviluppo e nella crescita del club.

La conferma di Klose invia un chiaro segnale di stabilità e ambizione: il Norimberga intende costruire un progetto a lungo termine affidandosi a una leggenda del calcio tedesco, capace di trasmettere valori e competenze sia in campo che fuori, nella gestione della squadra e nella crescita dei giovani talenti.