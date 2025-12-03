Atalanta, stop Sulemana: l'attaccante costretto a lasciare il cambio per risentimento muscolare
L'ottavo di finale di Coppa Italia è durato poco meno di venti minuti per Kamaldeen Sulemana: l'attaccante orobico è andato ko per un risentimento muscolare adduttore destro e ha lasciato spazio poco fa a Daniel Maldini.
Editoriale di Fabrizio Biasin
