Juve Stabia, Abate: "Vivarini tecnico preparato. Col Bari gara molto complessa"

Prenderà il via domani alle 19:30 il recupero della 10ª giornata del campionato di Serie B con protagoniste Juve Stabia e Bari. In vista della sfida del 'Menti' il tecnico delle Vespe, Ignazio Abate ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa della vigilia:

“Quando c’è un cambio di allenatore cambiano gli equilibri e tutti si rimettono in gioco. Il Bari ha scelto un allenatore preparato, hanno ampia scelta di modulo, è una società che ha speso tanto e sarà una gara molto complicata. Andrà affrontata con la massima serietà e la voglia di fare punti. Ogni gara è un’opportunità per noi, la sfida di domani è la peggiore che ci potesse capitare, andrà affrontata sin da subito con il giusto impatto. Non so se partiremo con gli stessi 11 o se ci sarà qualche cambio, voglio vedere dai cambi che farò a gara in corso l’impatto che ho visto domenica. Non penso alla sfida di lunedì ma solo alla gara di domani dove servirà una grande Juve Stabia. Non so come il Bari affronterà la partita, ma dobbiamo pensare a noi, ho varie soluzioni e scenderà in campo chi mi darà più garanzie.

Siam felici che si sia definito l’assetto societario, diamo il benvenuto alla nuova proprietà che darà ancor di più ambizione, noi dobbiamo pensare solo alle cose di campo. Abbiamo avuto un giorno in meno per prepararla ma domani voglio vedere una gara caratteriale. Sono soddisfatto della gara di domenica e della voglia della squadra di voler fare la partita, anche rischiando, siamo riusciti ad alternare le varie fasi e abbiamo fatto una grande pressione. La gara di domenica ci fa capire che dobbiamo mantenere un livello alto per portare punti a casa. Domani mi aspetto la risposta del pubblico anche perché non si deve dare per scontato la Serie B, dobbiamo difenderla con i denti, abbiamo bisogno dell’apporto di tutti per alzare l’asticella”.