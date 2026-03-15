Lazio, Sarri: "Per noi i tifosi sono determinanti. Patric in mediana, c'è emergenza"

“Per una squadra come la nostra è bellissimo e determinante ritrovare questa gente. Un popolo particolare che puoi conoscere fino in fondo solo se la vivi dall’interno. Quanto all’aspetto tecnico, abbiamo Rovella, Cataldi e Basic fuori e dobbiamo arrangiarci. Patric ha un po’ di palleggio e può dare il suo contributo come accaduto già domenica scorsa contro il Sassuolo. Dobbiamo stare attenti a non perdere palla in modo banale, le preventive vanno fatte bene perché loro in ripartenza possono essere fenomenali. In attacco stiamo crescendo, Maldini sta lavorando bene e speriamo possa essere una gara positiva per la Lazio”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio Maurizio Sarri a DAZN. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Belahyane, Przyborek; Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Ricci; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.