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Il Como batte la Roma in 10, a breve Fabregas in conferenza stampa
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20.20 - Da 0-1 a 2-1, il Como trova il modo di valicare una Roma asserragliata dietro e vincere lo scontro diretto per la Champions. A breve Cesc Fabregas, allenatore dei biancoblù, in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.
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