Ufficiale Klose continuerà ad allenare il Norimberga: rinnovato il contratto del tecnico

Continuità in panchina: il Norimberga ha rinnovato il contratto del suo allenatore, Miroslav Klose. Dal giugno 2024 il 47enne guida le sorti sportive della squadra.

«Miro e io siamo sempre stati d’accordo sul fatto di voler proseguire insieme anche in futuro. Ci conosciamo da tanto tempo, ci fidiamo l’uno dell’altro e, grazie al nostro ottimo rapporto, nelle ultime settimane abbiamo potuto discutere in modo approfondito i punti che riteniamo fondamentali per costruire con successo il futuro dell’FCN. Per entrambi è sempre importante trovare soluzioni costruttive nell’interesse del club. Ci siamo riusciti anche in questo caso e siamo felici di continuare il nostro percorso insieme», ha dichiarato il membro del consiglio con delega allo sport, Joti Chatzialexiou. «Fin dal primo giorno Miro si è identificato fortemente con il club, la regione e le persone che ne fanno parte. Gode di grande stima tra i giocatori, nella dirigenza e tra i tifosi. Insieme faremo tutto il possibile per portare il club sempre più in alto».

L’allenatore Miroslav Klose ha aggiunto: «Abbiamo sfruttato questo periodo per analizzare internamente alcune questioni e affrontarle in modo aperto e costruttivo. Joti e io abbiamo sempre condiviso la stessa direzione. Vogliamo sviluppare ulteriormente il club e farlo crescere. Non ho mai avuto dubbi sul nostro percorso comune. Lo stimo molto e apprezzo la collaborazione con lui. In questo breve tempo il club e le persone che fanno tanto per questa realtà speciale mi sono entrati nel cuore. Il sostegno che i tifosi offrono ogni settimana alla squadra e a me è fantastico. Sono grato per la fiducia che mi è stata accordata dalla dirigenza e dai tifosi e non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme».

L’ex attaccante di fama mondiale ha iniziato la carriera da allenatore nel 2016 come vice della nazionale maggiore tedesca, ha guidato dal 2018 l’Under 17 del Bayern Monaco e successivamente è stato vice allenatore della prima squadra al fianco di Hansi Flick. Prima dell’esperienza a Norimberga è stato allenatore capo del club austriaco di prima divisione SCR Altach. Nel giugno 2024 Joti Chatzialexiou è riuscito a portare Miro Klose al Norimberga