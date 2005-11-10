Sei ko nelle ultime sette di Champions. Inter contro il Club Brugge per invertire il trend
Tommaso Bonan
Archiviato solo per il momento il campionato - il primo posto in classifica in coabitazione con la Lazio - per l'Inter arriva l'opportunità di invertire il trend in Champions League.
Invertire il trend
Quello al Bernabeu contro il Real Madrid nel primo turno della League Phase, infatti, è stato il 6° ko nelle ultime 7 gare giocate in Champions League (unico sorriso il 2-0 a Dortmund, 28 gennaio). Stasera, contro il Club Brugge, serve dunque sterzata: per interrompere la striscia negativa, come detto, ma anche in prospettiva per rendere fattibile l’obiettivo di chiudere la fase a gironi a 16 punti, quota che dovrebbe garantire la qualificazione diretta agli ottavi evitando i playoff (fatali l'anno scorso contro il Bodo-Glimt).
San Siro verso il sold-out
E per aiutare la squadra di Chivu, sottolinea in questo senso Tuttosport, stasera a San Siro ci saranno oltre 70mila spettatori (vicino il sold-out). Col tecnico nerazzurro che per l'occasione è intenzionato a rimettere in campo tutti i big (qui le probabili formazioni di Inter-Club Brugge)