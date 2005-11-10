Inter-Club Brugge, probabili formazioni: Chivu coi titolarissimi, un dubbio per Leko

Tutto pronto a Milano per il debutto casalingo dell'Inter in Champions League. I nerazzurri ospitano questa sera il Club Brugge di Yann Sommer, grande ex della sfida. Per l'occasione, Cristian Chivu rispolvera i titolarissimi con Lautaro Martinez e Marcus Thuram che tornano a fare coppia là davanti. A centrocampo Zielinski e Barella ai lati di Calhanoglu con Diouf e Dimarco sulle corsie, mentre in difesa torna Bastoni con Akanji e Bisseck davanti a Martinez.

Per quanto riguarda i belgi, un solo dubbio di formazione per il tecnico Ivan Leko: Forbs sta meglio, ma una decisione sul suo impiego sarà presa solo a ridosso del match. Nel caso in cui non dovesse farcela, spazio a Lemaréchal a sostegno di Tresoldi in attacco. Con l'italo tedesco ci sarà anche Virgili, nel 4-3-3 scelto dall'allenatore per l'occasione. La difesa, come detto in precedenza, sarà invece guidata da Yann Sommer, portiere autore di un ottimo avvio di stagione in Belgio dopo l'arrivo in estate proprio dai nerazzurri con cui aveva concluso un'avventura di 3 anni.

Le probabili formazioni di Inter-Club Brugge:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zieliski, Dimarco; Lautaro, Thuram

CLUB BRUGGE (4-3-3): Sommer; Sabbe, Lee Han-beom, Machele, Seys; Potts, Vanaken, Vetlesen; Forbs, Tresoldi, Virgili