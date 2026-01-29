Kolo Muani l’ha rifatto: l’obiettivo della Juventus in questa stagione segna solo alle sue ex

Meglio averlo dalla propria parte. Forse è per questo che la Juventus, in cerca di un centravanti in questi ultimi giorni della sessione di mercato invernale, sta pensando di riportare a Torino il francese Randal Kolo Muani. La trattativa è al momento in fase di stallo: il Tottenham, dove il classe ’98 è attualmente in prestito dal Paris Saint-Germain, non ha finora dato la sua disponibilità alla risoluzione dell’accordo con i parigini, un passaggio ovviamente essenziale per riaprire i discorsi con la Juve. Forse i londinesi puntano sul fatto che giochi contro le sue ex squadre.

La curiosità arriva infatti dall’ultimo turno di Champions: Kolo Muani ha ritrovato il gol, con l’Eintracht Francoforte. È stata soltanto la sua terza rete in stagione, e le prime due le aveva messe a segno proprio con il Paris Saint-Germain nella quinta giornata della competizione. Per il resto, la sua annata è a secco.

Tornando alla trattativa, la Juve punta molto sulla volontà del giocatore. Già in estate Kolo Muani sarebbe rimasto ben volentieri a Torino: non è bastato, ma oggi i bianconeri confidano nel pressing del giocatore su PSG e Tottenham per regalare a Luciano Spalletti il nuovo nove che tanto desidera.