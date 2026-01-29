La Juve per ora deve rassegnarsi: il Tottenham non vuole interrompere il prestito di Kolo Muani

La Juventus sembra che debba rassegnarsi a non riprendere Randal Kolo Muani, adesso al Tottenham. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, gli Spurs non hanno alcuna intenzione di interrompere anticipatamente il prestito del francese. Dal PSG non emergerebbero particolari resistenze, visto che Al-Khelaifi è disposto a valutare l'addio del centravanti, ma è chiaro che la volontà degli inglesi è determinante.

Resta da capire quanto possa contare il diretto interessato, che potrebbe spingere per un ritorno in bianconero. Resta lui l'obiettivo numero uno della Vecchia Signora, mentre non risultano all'emittente passi avanti sul fronte Jhon Duran, ora in forza al Fenerbahce. Le trattative al momento sono comunque bloccate, serve un cambio di idea da parte del Tottenham, che però al momento non vuole sentirci.

In carriera vanta 87 presenze e 23 gol con il Nantes, 62 gettoni e 19 reti con la seconda squadra dei francesi, 54 partite e 11 centri con il PSG, 50 gare e 26 gol con l'Eintracht Francoforte, 24 apparizioni e 3 reti con il Tottenham, 22 sfide e 10 centri con la Juventus e 15 match e 3 gol con il Boulogne. Inoltre è sceso in campo 31 volte con la Francia, segnando 9 reti, più quelle con le nazionali giovanili e l'Olimpica.