Kolo Muani spinge per tornare alla Juve: in questi giorni tante le telefonate agli ex compagni

Prosegue la caccia al centravanti in casa Juventus, tornata indietro di diversi mesi considerando come sia Randal Kolo Muani in cima alla lista dei desideri, ricorda La Stampa. Il francese ha fatto già la sua parte, segnando ieri in Champions quello che spera possa essere il gol d’addio col Tottenham: l’entourage di Kolo Muani ha confermato la volontà di tornare in una Juve con cui è sempre rimasto in contatto e sono state tante le telefonate in questi giorni di diversi suoi ex compagni, chiedendo agli Spurs di liberarlo dal prestito e al PSG di riaprire la trattativa con la Juve.

Quella di oggi potrebbe essere in tal senso una giornata decisiva, il Tottenham cerca un’altra punta prima di concedere il via libera e si è fiondato su quel Mateta del Crystal Palace già vicino alla stessa Juve, che dovrà usare argomenti particolarmente convincenti con il Psg per riaprire il canale chiuso il 31 agosto quando poi virò in extremis su Openda suscitando la rabbia di Al-Khelaifi.