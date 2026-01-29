TMW
Parma, Cutrone ai saluti: è fatta per il passaggio al Monza. Al suo posto è vicino Luvumbo
Patrick Cutrone è pronto a lasciare il Parma per accasarsi al Monza. Secondo quanto raccolto da TMW i club hanno raggiunto l'accordo e la punta è attesa in Brianza nelle prossime ore.
Per sostituirlo il club ducale è vicino a Zito Luvumbo dal Cagliari. A breve potrebbe sbloccarsi la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto.
