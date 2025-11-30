Roma-Napoli, Koné sull'episodio decisivo: "C'è stato contatto, andava almeno rivisto"
Manu Konè, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta col Napoli: "Pellegrini e Soulé erano i giocatori di maggior classe, ma non siamo riusciti a servirli nella maniera migliore perché il Napoli è molto forte difensivamente e ci ha limitato molto. Abbiamo dato tutto, ma non è bastato".
Come valuti l'episodio decisivo?
"Per me c'è stato contatto, sono stato toccato ma l'arbitro ha preso questa decisione: se non altro, era opportuno andare a rivedere l'azione".
