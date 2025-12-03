Napoli-Roma, Il Romanista torna sul fallo di Rrahmani nel gol di Neres: "Vale tutto"

Il discusso gol di Neres nell'ultimo Roma-Napoli (vinto 1-0 dagli azzurri) è l'argomento da titolo scelto da Il Romanista per la sua prima pagina di oggi. Il quotidiano a tinte giallorosse torna sul mancato calcio di punizione fischiato a inizio azione per un fallo di Rrahmani su Koné: "Vale tutto - tuona in maniera polemica il giornale romano -. Resta aperto il dibattito sulla gestione tra Var e direttori di gara. Rocchi approva il comportamento del pool arbitrale mandato all'Olimpico, ma gli audio resi pubblici mostrano fretta e incoerenza. Il mondo del calcio e del tifo è diviso. Siamo in balia di opinabili discrezionalità".

Nel taglio basso si parla invece del rientro dall'infortunio di Artem Dovbyk che appare sempre più vicino: "Dovbyk va di corsa. El Aynaoui e Ndicka con il Como: c'è l'ok della FIFA". Nella prossima giornata i giallorossi faranno tappa in Sardegna per sfidare il Cagliari, oggi in campo alle 18 al Maradona il match contro il Napoli valido per l'ottavo di Coppa Italia.