Kristensen avvisa l'Udinese: "Il piano prevede un trasferimento in un club più importante"

Dalla Danimarca arrivano parole che non faranno piacere ai tifosi bianconeri. Thomas Kristensen, intervistato dal sito campo.dk, ha parlato del suo futuro e dei prossimi passi nella sua carriera: "Al mio arrivo avevamo un piano che prevedeva che giocassi per un certo periodo, per poi valutare un eventuale trasferimento in un club più importante. È chiaro quindi che nei nostri piani sia previsto un ulteriore passo in avanti. Non escludo dunque il trasferimento in un club che gioca in Europa. L'Udinese vorrebbe prolungare il contratto, ma il passaggio a un club più importante lo vedo come un passo da compiere".

Rinnovo? Ma sì, come ho detto si è parlato di un possibile rinnovo del contratto e sono state avanzate alcune proposte in merito. Nel breve termine, è piuttosto probabile che il passo successivo sia il passaggio a un club più importante, che potrebbe anche giocare in Europa, non lo escluderei", si legge su tuttoudinese.it.