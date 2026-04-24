Roma, dopo Ranieri può saltare anche Massara. Giuntoli può sostituirlo, ma non è l'unico

Sembra ormai definitivamente calato il sipario tra la Roma e Claudio Ranieri come senior advisor dei Friedkin, i quali nella giornata di ieri hanno deciso di porre fine al rapporto con il loro consulente appena dieci mesi dopo la firma.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, nonostante nei giorni scorsi i proprietari del club avessero confermato la loro piena fiducia nel dirigente, nelle prime ore del pomeriggio di ieri è arrivato il clamoroso dietrofront. A quel punto Ranieri è stato convocato a Trigoria e messo al corrente della decisione della società. Il motivo risale alla ormai nota intervista prima della gara contro il Pisa, nella quale Ranieri ha attaccato a più riprese il proprio allenatore Gian Piero Gasperini, sia parlando del mercato sia entrando nel merito della scelta stessa di portare l'ex Atalanta nella capitale. Un'uscita che ha reso necessario un cambiamento di uno dei due protagonisti del diverbio e alla fine si è scelto con il 'salvare' Gasp e buttare giù dalla torre Sir Claudio.

Ma quella di Ranieri non si prospetta l'unica testa a cadere. Secondo la rosea, con la conferma di Gasperini anche il ds Ricky Massara avrebbe ora le ore contate. Sul quotidiano si fanno anche i nomi degli eventuali sostituti: Giuntoli - che preferisce la pista estera - potrebbe essere il primo nome, altrimenti in lista ci sono anche due che Gasperini lo conoscono bene come D'Amico dell'Atalanta o Sogliano del Verona. Infine occhio anche ai cambiamenti per quanto riguarda staff medico e tutti gli uomini legati a Ranieri.