TMW Manchester City, sarà addio con John Stones. Il difensore proposto a Milan e Juventus

John Stones è stato offerto a Milan e Juventus nel corso delle ultime settimane. Il difensore è in scadenza con il Manchester City a giugno e può quindi aprire una nuova fase della propria carriera anche a parametro zero.

Già un anno fa era stato accostato a diverse squadre, anche italiane, ma poi aveva deciso di restare dopo una stagione con molti bassi (e stop fisici). "Alcuni infortuni erano rari, strani, e questo rendeva tutto ancora più difficile da digerire. A volte pensavo ‘Perché proprio a me?’.” Mi sento bene, sono entusiasta di ricominciare e voglio dimostrare il mio valore. Basta chiacchiere sul futuro, io voglio restare al Manchester City e aiutare la squadra". Però poi i mesi passano e le cose possono cambiare, proprio come la sua permanenza in Inghilterra che ora è sempre più a rischio.

A parlare del difensore inglese è stato Josep Guardiola nei giorni scorsi. “L’unica cosa che posso dire è che è tornato già da due o tre settimane. Lunedì si allenerà con noi. E questa è la notizia migliore”. La realtà è che invece Stones saluterà alla fine della stagione, con il City che sta già preparando il suo post di addio e che verrà ufficializzato nei prossimi giorni.