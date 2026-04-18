Raspadori titolare contro la Roma, Palladino: "L'ho visto molto motivato in settimana"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara con la Roma: "Ho scelto Raspadori perché ho a disposizione una rosa forte, questo è merito della società che ha costruito una squadra con ruoli doppi e giocatori che possono cambiare la partita. Jack (Raspadori ndr) l'ho visto molto motivato in settimana, ho scelto anche Krstovic perché mi serviva di più l'attacco alla profondità in una partita fatta di duelli".

Che partita sarà con Gasperini?

"Sono partite fatte di duelli, ci conosciamo a vicenda, si gioca sui dettagli. Noi non dobbiamo dare riferimenti, loro verranno a prenderci forti e dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà con le cose che abbiamo preparato. Mi auguro che sia una bella partita per tutti, speriamo che vinca il migliore".