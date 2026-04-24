TMW Roma, cosa fare con Massara? Con Ranieri out si cercherà un nuovo direttore sportivo

Gian Piero Gasperini ha vinto la sua guerra di Roma, con i Friedkin che hanno deciso di salvare lui rispetto a Claudio Ranieri. Il senior advisor era al centro delle polemiche dopo le parole di due settimane fa quando, prima della sfida con il Pisa, aveva messo alla berlina il tecnico, probabilmente cercando di godere del favore del suo pubblico. È andata male se non malissimo, visto com'è finita.

Ranieri aveva scelto Gasp come terza o quarta possibilità. Invece Massara era il suo primo direttore sportivo. Quindi la sensazione è che sarà difficile che si possa salvare. Da capire se con un esonero oppure le dimissioni, magari a fine stagione, con il posto che rimarrà vacante.

A quel punto ci sarà la ricerca del direttore sportivo. Una delle possibili piste è Cristiano Giuntoli, molto stimato da Gasperini e che ha, all'interno del suo identikit, alcune caratteristiche che possono fare comodo ai Friedkin. Ha fatto molto bene nelle scelte dei calciatori al Napoli, un po' meno alla Juventus - comunque iniziando un risanamento conti rispetto ai 200 milioni persi all'anno prima del suo arrivo - ma per ora non ha avuto contatti diretti per la posizione. È nel novero dei candidati, così come Tony D'Amico dell'Atalanta.