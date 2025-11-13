Dalla Francia sicuri: Pacho ha già rinnovato con il PSG. Nei prossimi giorni l'annuncio
Il difensore centrale dell’Ecuador, Willian Pacho ha deciso di legarsi ancora al Paris Saint-Germain, firmando un’estensione di contratto di un anno con i campioni d’Europa, come riportato da RMC Sport. Il giocatore riceverà anche un aumento di stipendio, in riconoscimento del suo ruolo chiave nel progetto tecnico di Luis Enrique.
Arrivato al club parigino nell’estate 2024 dall’Eintracht Francoforte per circa 40 milioni di euro, Pacho si è imposto in breve tempo come uno dei difensori centrali mancini più promettenti della sua generazione. Il suo contributo è stato decisivo nel percorso che ha portato il PSG alla conquista della sua prima Champions League.
Secondo RMC Sport, l’annuncio ufficiale del rinnovo dovrebbe arrivare nelle prossime settimane: la dirigenza del PSG preferisce infatti presentare più prolungamenti di contratto contemporaneamente. A febbraio, ad esempio, il club aveva annunciato in un solo giorno i rinnovi di Luis Enrique, dei terzini Achraf Hakimi e Nuno Mendes, oltre a quello del centrocampista Vitinha.