Il PSG pronto a blindare Pacho: entro la fine dell'anno previsto il rinnovo quinquennale
l Paris Saint-Germain continua a costruire il proprio futuro partendo dalle certezze, e tra queste c’è anche William Pacho. Il difensore ecuadoregno, arrivato a Parigi con grande fiducia da parte del club, si è rapidamente imposto come una delle note più positive della squadra.
Proprio per questo, fa sapere il noto esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, la dirigenza parigina sta lavorando al suo nuovo contratto, un accordo che le parti intendono rendere ufficiale entro la fine del 2025. Il prolungamento, che avrà una durata di cinque anni, rappresenta un chiaro segnale della volontà del PSG di puntare su Pacho come pilastro della difesa per il futuro.
Le trattative procedono senza intoppi e, secondo quanto riferito dal giornalista, si tratta ormai solo di una questione di tempo. L’intesa economica è praticamente definita, e sia il giocatore che la società condividono la stessa volontà di continuare assieme.