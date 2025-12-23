L'agente di Ranieri: "De Gea nuovo capitano? Luca è serenissimo, la fascia non è un problema"

In occasione della partita vinta dalla Fiorentina contro l'Udinese, la prima vittoria stagionale in campionato dei viola, mister Paolo Vanoli ha consegnato la fascia di capitano al portiere David De Gea. Gradi ereditati quindi da chi la fascia l'ha portata al braccio fino a quel momento, ovvero il difensore Luca Ranieri.

"Il ragazzo è serenissimo - commenta l'agente di Ranieri, Mario Giuffredi - in esclusiva a Firenzeviola.it -. Il problema è dei giornalisti non del giocatore. Adesso si deve pensare solo a salvare la Fiorentina, è quello il vero problema, non farne una questione individuale o personale".

In città circola la voce che il mercato di gennaio possa coinvolgere anche Ranieri, lei cosa ne pensa?

"Questo lo dovete chiedere a chi verrà a fare il direttore tra poco (confermando l'ormai prossimo arrivo di Paratici alla Fiorentina, ndr). Noi siamo a posto alla Fiorentina".