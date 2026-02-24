Ranieri si è ripreso la Fiorentina. Terza vittoria di fila, con lui sempre titolare

Non basta ancora per raggiungere la zona salvezza quella vera, ma la vittoria di ieri per 1-0 della Fiorentina nel derby dell'Arno contro il Pisa ha un'importanza capitale nell'indirizzare in un certo modo l'inerzia della compagine viola. Tra i protagonisti della risalita, e non solo del successo della sentita sfida interregionale del Franchi, anche un calciatore che fino a qualche mese fa era centralissimo, fino ad un arretramento totale nelle gerarchie e al ritorno in auge.

Il riferimento è a Luca Ranieri e, in attesa di ulteriori controprove, si può dire che negli ultimi tempi l'ex capitano si sia ripreso la Fiorentina. Uno degli highlights più d'impatto dell'1-0 viola al Pisa lo riguarda in prima persona, essendo la poderosa chiusura in scivolata grazie alla quale ha evitato un gol a Durosinmi e impedito che l'errore in impostazione del compagno di squadra Fagioli si trasformasse in tragedia (sportivamente parlando, s'intende).

Sono tre adesso le vittorie consecutive della Fiorentina tra Serie A e Conference League e in tutte e tre le partite Ranieri è partito tra i titolari. Rimanendo dentro fino in fondo sia a Como che contro il Pisa, venendo sostituito invece nella trasferta europea di Bialystok in cui si è rimesso la fascia al bracco. E più di qualcuno avrà notato, magari venendone anche colpito per energia, le immagini della sentita esultanza post-partita di ieri al cospetto della Curva Fiesole.

Il passato non si cancella, in un senso o nell'altro: se è vero che Ranieri ha demeritato al pari di tanti altri in questo avvio di stagione, altrettanto lo è il fatto che negli ultimi anni di Fiorentina il polivalente difensore classe '99 sia stato un punto fermo. Lo era negli anni delle finali europee con Italiano (purtroppo per lui e per i tifosi gigliati, tutte perse) e nello scorso, quello del 6° posto con Palladino. Adesso, in sostanza, si sta riprendendo ciò che era suo.