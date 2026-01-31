La Fiorentina si riaccende e rincorre: Solomon di tap-in, Napoli accorciato 1-2
La Fiorentina la riapre con Solomon. Ripartenza immediata della Viola, Dodo sfila tra Lobotka e Spinazzola, pescando Piccoli in profondità: Meret gli sbarra la strada e respinge, ma la palla vagante finisce dalle parti del neo arrivato israeliano: tap-in in porta e distanze accorciate 1-2 al Maradona contro il Napoli.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
