Solomon si presenta: "Sono ebreo e amo Israele. Fischi? Alla Fiorentina per giocare a calcio"

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, è stato interpellato anche sulle polemiche legate alla sua nazionalità israeliana nella conferenza stampa di presentazione ufficiale tenutasi oggi. Queste le sue dichiarazioni in merito, a partire dai fischi ricevuti all'Olimpico dai tifosi della Lazio: "Quando sono entrato con la Lazio è vero che all'Olimpico non ho avuto il benvenuto più caloroso, ma ho già vissuto questa situazione anche in Spagna. So che sono cose che succedono, ma io sono qui per giocare a calcio e non per parlare di politica. Accetto se i tifosi avversari mi fischieranno, ma io sono qua per giocare a calcio".

Sulle polemiche in Spagna e il suo addio alla Liga: "In Spagna non è successo nulla. Io sono israeliano, ebreo e amo il mio Paese. Vorrei lasciare la politica da parte. Quello che è successo in Spagna rimane lì, ma la mia scelta di venire qui non è dettata da decisioni politiche o altro".

