L'agente di Soulé: "Contentissimo di essere alla Roma, grazie a Ranieri e Gasperini"

Nel corso dell'intervista rilasciata a LaRoma24.it, l'agente di Matias Soulé, Martin Guastadisegno, ha parlato anche della situazione attuale del fantasista con la squadra giallorossa.

Dopo i dubbi dello scorso anno, l'argentino si sta decisamente imponendo come uno dei punti cardine del nuovo ciclo targato Gasperini, come conferma il procuratore: "La Roma è una piazza importante, è contentissimo di stare qua e vuole contribuire a portare in Champions questa squadra", le sue parole. "Prima di tutto, va ringraziato Ranieri per avergli dato fiducia lo scorso anno" - aggiunge - ", facendolo crescere e migliorare di partita in partita. Gasperini è uno dei migliori allenatori in Italia, segue con attenzione quello che gli chiede il mister e i risultati si vedono in partita, lo vedo in fiducia. Nelle classifiche di rendimento Mati è sempre uno dei migliori in campionato. Questo vuol dire che a livello atletico sta lavorando nella maniera corretta, ma deve continuare a crescere e non accontentarsi mai. Un ringraziamento va fatto anche a Daniele De Rossi che lo ha voluto fortemente a Roma la scorsa estate".

Spazio poi a una frecciata a chi lo criticava: "Mati sta facendo bene in quest'inizio di campionato, sta benissimo alla Roma e sta lavorando duro per crescere di partita in partita. Non dimentico però le critiche dello scorso anno, quando dopo solo due mesi alcuni giornali scrivevano che era il nuovo Iturbe. Ho visto un ragazzo che non si è scoraggiato dopo il rigore sbagliato in coppa ma ha reagito subito a Firenze. Dopo il gol con la Fiorentina ha caricato i suoi compagni per andare a cercare il vantaggio, sta diventando un leader in squadra".