D'Amico: "Grave non andare 12 anni ai Mondiali, servono regole per tutelare la Nazionale"

Un mese e mezzo circa e ripartirà il mercato. La sessione di gennaio, il cosiddetto mercato di riparazione. E a qualche big di Serie A, tipo Napoli e Juventus, sicuramente servirà riparare, dopo gli infortuni di quest'avvio di stagione. Ma il mercato di gennaio è un mercato complesso.

Parola di Andrea D'Amico, operatore di mercato, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss: “Le operazioni a gennaio sono sempre difficili, bisogna scegliere giocatori che siano in grado di dare un apporto immediato alla causa. Bisogna anche fare i conti con valutazioni che alle volte sembrano molto esagerate. La classifica è corta e tutto può succedere".

D'Amico, agente tra gli altri di Lorenzo Insigne, si è soffermato poi sulla questione Italia: "Ai Mondiali dobbiamo andare, comunque è molto grave che da 12 anni non partecipiamo. Una generazione dei nostri ragazzi non ha visto i Mondiali. Si possono mettere delle regole sportive per tutelare la nostra Nazionale, in campo ci devono essere un tot di italiani e servono per dare vita e lustro al nostro movimento".