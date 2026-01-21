L'Al Sadd rilancia per Romagnoli, la Lazio può accettare. E lui guadagnerà 6 milioni annui

Alessio Romagnoli è sempre più lontano dalla Lazio e sempre più vicino all'Al Sadd. La squadra che milita nella massima serie del campionato del Qatar ha già l'accordo con il difensore, che, qualora andasse in porto la trattativa, guadagnerebbe 6 milioni di euro netti all'anno per il prossimo triennio. Uno stipendio che in Italia e in qualsiasi altro paese europeo neanche potrebbe sognare e questo, a 31 anni, lo ha portato inevitabilmente ad accettare la proposta. A riportarlo è Il Messaggero.

Quanto ai biancocelesti, l'intesa non era stata trovata, ma è pronto un rilancio che dovrebbe convincere Lotito ad accettare. La richiesta dei capitolini è di 10 milioni, ma l'offerta che sta per essere messa sul piatto è di 8 più uno di bonus. Romagnoli spinge per far sì che l'operazione si concluda a breve e addirittura avrebbe espresso la sua intenzione di non partire per la trasferta di Lecce.

Maurizio Sarri ha provato a convincerlo, ma lo ha fatto invano. Il Comandante ormai è schiavo del mercato che la società sta facendo, indebolendo la rosa. Al contrario di quanto si potesse pensare in prima battuta, non ha però in testa l'idea di dimettersi perché non si sente responsabile del rendimento avuto dalla squadra.