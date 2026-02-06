Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Caso Romagnoli, l'annuncio del direttore sportivo Fabiani: "Mi riserverò di agire per vie legali"

Caso Romagnoli, l'annuncio del direttore sportivo Fabiani: "Mi riserverò di agire per vie legali"
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:37Serie A
Giacomo Iacobellis

Nel corso della conferenza stampa odierna, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha analizzato nei dettagli il caso Romagnoli. Queste tutte le sue dichiarazioni in merito: "Prendiamo il caso Romagnoli, ne ho sentite di tutti i colori e mi riserverò di agire per vie legali proprio per difendere la Lazio e l'onorabilità dei suoi tifosi. Ogni singolo tifoso deve avere la percezione che ci sono dei professionisti e degli impiegati che operano giorno e notte per il bene della Lazio. Chi vi parla viene da un anno tremendo per vicende familiari, ma non ha mai fatto mancare il supporto alla società, ai giocatori e allo staff. È brutto dirlo, ma il giorno in cui mio nipote si toglie un rene io non c'ero, ero qui per lavorare al servizio della Lazio. Si può discutere poi sul rendimento, se avrò fatto bene o male lo dirà il tempo, ma da qualche anno a questa parte ho gettato le basi per far sì che chi mi succederà per coltivare quelle ambizioni che ogni squadra deve avere troverà basi solide, roba che non ho trovato io. Dal settore giovanile alla squadra femminile, gestire giocatori che non hanno mai calcato il prato dell'Olimpico. Io sono una persona seria e coerente, vi chiedo scusa se durante il mercato non ho risposto, non sono uno di quei dirigenti che fa la corsa a dare la notizia. Dare una notizia qualche volta significa bruciare l'operazione, molte operazioni sono state bruciate da gruppi che non si fanno scrupolo nel guadagnare soldi. Non credo che nella storia ci sia un dirigente che abbia denunziato mediatori e presunti tali che volevano recare un danno al mondo Lazio. Questo è il rispetto che debbo portare al mondo Lazio, non le chiacchiere e non facendomi bello perché ho fatto 60/70 milioni di plusvalenze con giocatori acquistati a poco meno della metà e che tra l'altro non erano stati messi sul mercato né dal sottoscritto né dal presidente Lotito. Io non mi sono mai nascosto dietro la proprietà e non vado al guinzaglio di questo o quel presidente, in tante società ho imposto le mie idee. Nel bene o nel male poi queste idee hanno prodotto qualcosa di positivo a quelle società, mi dispiace quando vengono a dirmi che Massimo Piscedda ritiene la categoria dei direttori sportivi dei maggiordomi, premesso che neanche dispiacerebbe tanto servire a tavola perché sono una persona umile, al suo contrario. Se gli faccio la scheda tecnica poi mi diverto io, certe cose venite a dirmele in faccia. Pensate che io sia il servo sciocco dei procuratori? Io sono al servizio della Lazio e della sua comunità, prendere o lasciare. Sono disposto, caro Luciano Moggi, di fare un confronto pubblico. Troppo comodo e troppo facile parlare senza il contraddittorio, ma sono stato tirato per la giacchetta. A questi cantastorie dico che se vogliono un confronto pubblico mi chiamassero. Dico poi al signor Luciano Moggi che i libri non vanno romanzati scrivendo cazzate, bisogna scrivere la verità. A Massimo (Piscedda, ndr), per il quale nutro anche affetto, dico di mettere in moto il cervello prima di parlare, non fare il capopopolo. Non lo trovo corretto, aver fatto 60 partite in Serie A non ti dà il diritto di avere in tasca la verità assoluta. Io devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, che in tutta questa vicenda è stato l'unico a usare il buon senso. Non credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, credo abbia rifiutato perché ha fatto delle considerazioni. Se ha rifiutato per principio questo gli fa ancora più onore, ma devono sapere questi signori che non si sono comportati bene, questi signori che risponderanno compreso Raiola dovranno spiegare davanti a un magistrato se erano al corrente o meno delle condizioni che loro ci avevano imposto. Io posso dimostrare con messaggi e con mail, loro dimostrano solo di essere degli ignoranti, arroganti che si permettono di dire che alle ore 20 negli uffici della Lazio non c'era nessuno. Ho detto prima che non sono stato all'ospedale da mio nipote e mi vergogno di questo, mi assumo tutte le mie responsabilità, ma questi soggetti che pensano che la Lazio sia la vigna dei coglioni non avranno la vita facile. Non lo posso tollerare, poi vorrei dire un'ultima cosa, qui non bisogna fare come i ladri di Pisa che di giorno stanno litigati e la sera vanno a rubare insieme. Qui bisogna essere tutti coerenti e dico Lotito, Fabiani, Sarri, calciatori e inservienti, reparto medico, tutti. Qui non bisogna mettersi la giacca con lo stemma della Lazio e questo è sufficiente per fare, qui bisogna mettersi in testa che la Lazio è di tutti, la Lazio ha un attuale presidente che la governa. Bene o male non lo so e non mi frega niente, io so solo quello che faccio io e la Lazio è un patrimonio di tutti i tifosi, della città. E se devo dirvela tutta mi consentirà una bacchettata il presidente, forse con la sua generosità alcuni collaboratori gli raccontassero verità diverse, accumulando problemi su problemi. Quando vi dico che mi sono ritrovato a gestire una situazione al limite dico la verità, la sacrosanta verità. Sono arrivato alla soglia dei 65 anni e faccio questo lavoro per vera passione, non per un discorso economico. Il presidente me l'ha detto del contratto, io non lo faccio per soldi, in Serie C guadagnano più di me. Faccio questo lavoro per passione e per amore, non prendo per il culo nessuno. Smettiamola di fare i capopopoli, i tifosi capiscono e sanno. Ricordate che il popolo è vulnerabile, oggi ti porta in cielo ma come si accorge che lo prendi per il culo ti lascia. Spero che questo messaggio arrivi ai mercanti, interni ed esterni. Fino a quando ci sarà Fabiani nessuno sfrutterà la Lazio".

E ancora: "Oggi abbiamo giocatori richiesti sul mercato che abbiamo bloccato, da Noslin a Rovella e Tavares, ma ci sono giocatori che sono qui da cinque anni con contratti importanti e rientrano nel Costo del Lavoro Allargato. C'è molta gente che apre bocca e gli dà fiato senza sapere come funziona una società, questo intossica l'ambiente perché il tifoso vuole sognare. Se volete vi faccio vedere i contratti firmati con la squadra in cui sarebbe andato Romagnoli, andando anche contro un comunicato ma parlando con la società e l'allenatore. Se l'operazione è saltata non è colpa di qualcuno a Formello, il tempo di telegrafi e fax è finito, bastava una firma ma se a quel poveraccio di Romagnoli non viene detto come stanno le cose cosa c'entra. Questo fa onore a Romagnoli, qui non c'è discussione, ci sono sorrisi. Questa storia fa solo onore ad Alessio Romagnoli".

Rileggi qui tutte le parole di Fabiani

Articoli correlati
Fabiani e il futuro di Sarri alla Lazio: "Convinto che onorerà il contratto triennale"... Fabiani e il futuro di Sarri alla Lazio: "Convinto che onorerà il contratto triennale"
Lazio, il ds Fabiani attacca Moggi e Piscedda: "Cantastorie, li invito a un confronto... Lazio, il ds Fabiani attacca Moggi e Piscedda: "Cantastorie, li invito a un confronto pubblico"
Lazio vicina a Frattesi a gennaio, Fabiani conferma (senza nominarlo): "Lui sarebbe... Lazio vicina a Frattesi a gennaio, Fabiani conferma (senza nominarlo): "Lui sarebbe venuto..."
Altre notizie Serie A
Udinese, Nani: "Lucca ha solo bisogno di tempo e la Premier League è il suo campionato"... Udinese, Nani: "Lucca ha solo bisogno di tempo e la Premier League è il suo campionato"
Bologna, due assenti giustificati a Casteldebole: Freuler e Moro, in paternità Bologna, due assenti giustificati a Casteldebole: Freuler e Moro, in paternità
Rugani out dalla lista UEFA, Valcareggi: "Si muove come Beckenbauer, che è venuto... Rugani out dalla lista UEFA, Valcareggi: "Si muove come Beckenbauer, che è venuto a fare?"
Verona, Sammarco: "Emozionato per il debutto, ecco cosa mi aspetto dai nuovi" Verona, Sammarco: "Emozionato per il debutto, ecco cosa mi aspetto dai nuovi"
Pisa, Corrado: "Esonero Gilardino? Scelta dolorosa, volevamo un allenatore simile"... Pisa, Corrado: "Esonero Gilardino? Scelta dolorosa, volevamo un allenatore simile"
Pisa, Caracciolo: "Hiljemark è arrivato carico, bisogna sfruttare la sua positività"... Pisa, Caracciolo: "Hiljemark è arrivato carico, bisogna sfruttare la sua positività"
Verona, Lovric: "Partita fondamentale, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo" Verona, Lovric: "Partita fondamentale, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo"
Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara Probabili formazioniSerie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 La moviola di Calvarese su Atalanta-Juventus: "Rigore su Cambiaso poteva starci"
2 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
3 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
4 Lazio, Fabiani: "Onore a Romagnoli, denuncerò Raiola. Pedraza ha già firmato, aspettiamo Diogo Leite"
5 Polverosi fa ironia sul rigore all'Atalanta: "Bremer cambi manicure, aveva unghie troppo lunghe"
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutto sul primo acquisto della Lazio per la stagione 2026-2027: chi è lo spagnolo Alfonso Pedraza
Immagine top news n.1 Juventus, Conceicao a rischio forfait con la Lazio: sovraccarico alla coscia. Il punto
Immagine top news n.2 Juventus, i rimpianti di Claudio Chiellini: "Haaland e i fratelli Bellingham erano venuti a Vinovo"
Immagine top news n.3 Il calvario granata di Schuurs finisce qui: risolto il contratto con il Torino. Il comunicato
Immagine top news n.4 Caso Romagnoli, Fabiani difende il calciatore e attacca Raiola: "Spiegherà tutto ai magistrati"
Immagine top news n.5 Lazio, il ds Fabiani annuncia: "Pedraza ha firmato per giugno. Diogo Leite? Intesa verbale"
Immagine top news n.6 L'agente Riso: "Tonali alla Juventus? In estate valuteremo. Camarda stava tornando al Milan"
Immagine top news n.7 McKennie non ha ancora rinnovato con la Juventus. E l'Inter ha preso informazioni per l'estate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.2 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.3 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.4 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "“Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Ferrari accoglie Paratici su LinkedIn: "Segnalo chiaro da parte della proprietà"
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Nani: "Lucca ha solo bisogno di tempo e la Premier League è il suo campionato"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, due assenti giustificati a Casteldebole: Freuler e Moro, in paternità
Immagine news Serie A n.4 Rugani out dalla lista UEFA, Valcareggi: "Si muove come Beckenbauer, che è venuto a fare?"
Immagine news Serie A n.5 Verona, Sammarco: "Emozionato per il debutto, ecco cosa mi aspetto dai nuovi"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Corrado: "Esonero Gilardino? Scelta dolorosa, volevamo un allenatore simile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova-Bari, i convocati di Modesto: esordio per i nuovi Dembelé, Meroni e Muci
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Sudtirol, i convocati di Castori: ci sono Cragno e Tonin. Torna Masiello
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Pescara, le formazioni ufficiali: Gorgone opta subito per Brugman titolare
Immagine news Serie B n.4 Carrarese-Sudtirol, i convocati di Calabro: ci sono Guercio e Rouhi. Out Troise
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Empoli, i convocati di Inzaghi: "prima" per Magnani e Johnsen. Out Palumbo
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Padova, i convocati di Abate: prima per Okoro. Cinque gli assenti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, respinto il ricorso contro la squalifica di tre giornate inflitta a Kanoute
Immagine news Serie C n.2 Trapani, inibizione di un mese per Antonini: ammenda al club dopo il caso Balotelli
Immagine news Serie C n.3 Virtus Verona, tesserato il centrocampista Marco Ballarini. Lo scorso anno era a Lucca
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto, Musso: "“Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie C n.5 Livorno, arriva un innesto d'esperienza in attacco: è il finlandese Vayrynen
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, Rizzetta chiarisce: "Non chiedo San Siro, ma più sostegno da tifo e imprenditori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano