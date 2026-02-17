L'appello contro i 13 mesi di inibizione del presidente AIA è rinviato di 24 ore. Il motivo

Si fa un gran parlare di arbitri in queste ore, dopo che è divampato il dibattito pubblico a seguito dell'espulsione rimediata da Kalulu in Inter-Juventus di sabato scorso, un provvedimento causato dal contatto accentuato da Bastoni, che subito dopo si è anche lasciato andare a un'esultanza liberatoria che lo ha messo al centro delle critiche, per un comportamento giudicato da molti come antisportivo.

Il Corriere dello Sport di oggi si addentra ancora nel tema degli arbitri, soffermandosi però sulla situazione del presidente dell'AIA, Antonio Zappi, che è attualmente inibito dopo la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale, con la motivazione di aver indotto gli ex responsabili della CAN C e della CAN D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi. In tal senso si attende però il pronunciamento della Corte d'Appello FIGC.

Come fa sapere il CorSport, è stata rinviata di 24 ore la sentenza d'appello, come richiesto dal pool difensivo, secondo il quale i tre legali che rappresentano Zappi sarebbero tutti "impossibilitati a presenziare" all'udienza del 18. Zappi, che ha 10 mesi di squalifica, ricorre contro i 13 inflitti dal TFN, che in caso di conferma lo farebbero decadere (con 12 mesi e un giorno è una procedura automatica) e porterebbero al commissariamento dell'AIA da parte della FIGC.