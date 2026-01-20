L'Arsenal azzanna un'Inter in affanno: Gabriel Jesus firma il vantaggio al 10'
Inizio shock per l'Inter a San Siro. Un'Arsenal famelica non fa respirare i nerazzurri fin dal fischio d'inizio e, già al 10', i Gunners passano in vantaggio. Dopo una manovra tanto avvolgente quanto rapida, Timber va alla conclusione sporca, deviata da Dimarco, con Gabriel Jesus lesto nel ribadire in rete da due passi.
Editoriale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Serie C, Giudice Sportivo: fermati tre allenatori. Tre giornate a Cissè della Dea. Tutte le sanzioni
