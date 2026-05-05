L'Arsenal batte l'Atletico e vola in finale di Champions: Declan Rice MVP per la UEFA
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L'Arsenal torna in finale di Champions League dopo 20 anni e lo fa eliminando l'Atletico Madrid in semifinale. Dopo l'andata, terminata 1-1, i Gunners si sono imposti 1-0 all'Emirates grazie alla rete di Saka nel finale del primo tempo.
Declan Rice nominato Player of the Match
Il centrocampista dell'Arsenal Declan Rice è stato nominato Player of the Match. Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha dichiarato: "Ha dimostrato grande consapevolezza tattica e capacità decisionale, collegando efficacemente difesa e attacco. La sua prestazione è stata costante sia con che senza palla, mostrando grande leadership e ottime doti comunicative".
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