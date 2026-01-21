L'asse americano fa mettere la freccia alla Juventus: David per McKennie, 2-0 al Benfica
Al 64' la Juventus raddoppia e fa 2-0 sul Benfica nel match di Champions League. Il gol di Weston McKennie fa mettere la freccia alla Vecchia Signora.
Nasce tutto dalla combinazione dell'americano con David, che scambia due volte la sfera col compagno di squadra, liberandolo a tu per tu con Trubin nella seconda circostanza. Rimane freddo il texano, che batte Trubin e raddoppia il bottino dei suoi.
